مؤمن أحمد يحصد فضية بطولة أمريكا المفتوحة للكاراتيه

نجح مؤمن أحمد لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه في حصد الميدالية الفضية في بطولة أمريكا المفتوحة للكاراتيه والتي أقيمت في مدينة لاس فيجاس.

وحصل مؤمن على الميدالية الفضية والمركز الثاني بعدما خسر في المباراة النهائية بنتيجة 2/1 أمام بطل أمريكا المصنف الثالث عالميًا وزن -75 كجم.

وبدأ مؤمن البطولة بالفوز على بطل المكسيك بنتيجة 6/0 ثم فاز على لاعب كندا بنتيجة 5/0 ولاعب أمريكا بنتيجة 7/0، ثم حقق فوزًا مثيرًا أمام لاعب البرازيل وبطل العالم 2018 بنتيجة 3/1، قبل أن يخسر في النهائي أمام المصنف الثالث بنتيجة 2/1.

وشارك مؤمن في البطولة في منافسات الوزن المفتوح الذي يسمح بمشاركة جميع الأوزان في مسابقة واحدة وهو ما يصعب من المباريات خاصة إذا تفاوتت الأوزان بين اللاعبين بشكل كبير.