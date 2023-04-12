الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه للاشتباكات المسلحة الأخيرة على الحدود الأرمينية الأذرية

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن أسفه إزاء الاشتباكات المسلحة التي جرت يوم أمس وأدت إلى مقتل أو إصابة العديد من العسكريين الأرمينيين والأذريين في بلدة تيج على الحدود المشتركة بين البلدين .



وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن هذه الاشتباكات تؤكد مرة أخرى أنه في حالة عدم وجود حدود محددة، سيتحتم احترام خط 1991 وانسحاب قوات كلا الجانبين إلى مسافات آمنة من هذا الخط لمنع وقوع أي حوادث مماثلة.



وأضاف البيان: "يجب احترام الالتزامات السابقة ، بما في ذلك تلك التي تم التوصل إليها في براغ في أكتوبر 2022 فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي وبما يتماشى مع إعلان ألماتي لعام 1991. كما يحث الاتحاد الأوروبي على تكثيف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود مع مواصلة الاستعداد لدعم هذه العملية".



وجدد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، دعوته إلى ضبط النفس وتسوية جميع الخلافات بالطرق السلمية..وذكر أنه سيواصل دعم هذه الجهود، بما في ذلك على أعلى المستويات، وكذلك من خلال وجود بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا.

