عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه للاشتباكات المسلحة الأخيرة على الحدود الأرمينية الأذرية

صدى البلد

   أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن أسفه إزاء الاشتباكات المسلحة التي جرت يوم أمس وأدت إلى مقتل أو إصابة العديد من العسكريين الأرمينيين والأذريين في بلدة تيج على الحدود المشتركة بين البلدين .


وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل قليل، أن هذه الاشتباكات تؤكد مرة أخرى أنه في حالة عدم وجود حدود محددة، سيتحتم احترام خط 1991 وانسحاب قوات كلا الجانبين إلى مسافات آمنة من هذا الخط لمنع وقوع أي حوادث مماثلة.


وأضاف البيان: "يجب احترام الالتزامات السابقة ، بما في ذلك تلك التي تم التوصل إليها في براغ في أكتوبر 2022 فيما يتعلق بالاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي وبما يتماشى مع إعلان ألماتي لعام 1991. كما يحث الاتحاد الأوروبي على تكثيف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود مع مواصلة الاستعداد لدعم هذه العملية".


وجدد الاتحاد الأوروبي، في ختام بيانه، دعوته إلى ضبط النفس وتسوية جميع الخلافات بالطرق السلمية..وذكر أنه سيواصل دعم هذه الجهود، بما في ذلك على أعلى المستويات، وكذلك من خلال وجود بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

رجل حامل| حالة طبية نادرة تضع أردنيا فى موقف حرج

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

بسبب غرامة الزمالك.. تعليق ورسالة غامضة من كهربا| شاهد

ترشيحاتنا

رسوم 10 آلاف دولار تحصل نقدًا| مفاجآت في التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية.. تفاصيل

أخبار تهمك|تحركات جديدة تلاحق الذهب.. سعر الدولار اليوم.. وتحذير عاجل من الأرصاد

ضبط صاحب محل وعامل تعديا على طفل بالضرب في الشروق

مانشستر يونايتد يعلن غياب راشفورد أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي

الدولار يصدم الجميع.. مؤشر التضخم يدعم الأخضر بقوة

كوارث الحراس والإصابات.. 6 أسباب وراء خسارة بيراميدز كأس مصر أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم شم النسيم.. كيف يمكنك تناول الرنجة في رمضان بأمان؟

‎%‎25 تخفيضات بمنافذ التموين والزراعة| أسعار كعك وبسكوت العيد

بالركض والتزلج.. شاهد فرحة المعتمرين بالأمطار في الحرم المكي

5 أطعمة صيفية تنسف دهون البطن ولن تصاب بها بعد الآن.. تفاصيل

فيديو

بعد تسجيل أول وفاة بـ إنفلونزا الطيور| تعرف على أعراض الإصابة بالفيروس.. فيديو

هتموت في الحال بسبب التصوير.. تحذير عاجل من الأرصاد

أقبل خيانة زوجي لي.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بتصريحاتها |فيديوجراف

ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار خلال تعاملات اليوم؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ