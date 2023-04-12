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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارات 2023 بالإمارات تحت 75 ألف درهم.. صور

أرخص سيارات 2023
أرخص سيارات 2023 بالإمارات

يتوافر داخل سوق السيارات الإماراتي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، والتي يبحث عنها أغلب مواطنين الإمارات ومنهم فئة الشباب ، ومن ضمن السيارات ذات الانتشار الأوسع سيارة كيا ريو، وتويوتا رايز ، وبي إم دبليو 5 SERIES ، ورينو سيمبول ، وسوزوكي سويفت ديزاير ، بالإضافة الي أن تلك الطرازات تناسب كافة دخول المواطنين الإماراتيين والمغتربين .

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يقدم موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات بالإمارات أسعارهم أقل من 75 ألف ديهم إماراتي :

1- كيا ريو

يصل سعة خزان وقود سيارة كيا ريو موديل 2023 الي 43 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 1 35 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1400 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية.

 كيا ريو 2023 

تباع سيارة كيا ريو موديل 2023 في سق السيارات الإماراتي بأسعار تبدا من 62 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 74 ألف درهم إماراتي .

2- تويوتا رايز

تستهلك سيارة تويوتا رايز موديل 2023 من الوقد 20.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 87 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، وبها محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي ، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 3 سرعات من فئة CVT .

 تويوتا رايز 2023

سعر سيارة  تويوتا رايز موديل 202030 في سوق السيارات الإماراتي يبدأ من 509 ألف درهم إماراتي ويصل الي 6040 ألف درهم إماراتي .

3- بي إم دبليو 5 SERIES


تنتج سيارة بي إم دبليو 5 SERIES موديل 2023 قوة 248 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 250 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

 بي إم دبليو 5 SERIES 2023

سيارة بي إم دبليو 5 SERIES موديل 2023 داخل السوق الإماراتي للسيارات تباع بسعر 54 ألف درهم إماراتي للفئة الأولي .

4- رينو سيمبول

تتسارع سيارة رينو سيمبول موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتستهلك 6.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتنتج قوة 102 حصان، وعزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر.

رينو سيمبول 2023

تبدأ أسعار سيارة رينو سيمبول موديل 2023 من 41 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 51 ألف درهم إماراتي .

5- سوزوكي سويفت ديزاير

تستخدم سيارة سوزوكي سويفت ديزاير ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 84 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 113 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 37 لتر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وتستهلك 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سوزوكي سويفت ديزاير 2023 


تتوافر سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2023 بداخل السوق الإماراتي للسيارات بأسعار تبدأ من 42 الف درهم إماراتي وتصل الي 50 ألف درهم إماراتي .

كيا ريو تويوتا رايز بي إم دبليو 5 SERIES رينو سيمبول سوزوكى سويفت ديزاير

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