أرخص سيارات 2023 بالإمارات تحت 75 ألف درهم.. صور

يتوافر داخل سوق السيارات الإماراتي الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023، والتي يبحث عنها أغلب مواطنين الإمارات ومنهم فئة الشباب ، ومن ضمن السيارات ذات الانتشار الأوسع سيارة كيا ريو، وتويوتا رايز ، وبي إم دبليو 5 SERIES ، ورينو سيمبول ، وسوزوكي سويفت ديزاير ، بالإضافة الي أن تلك الطرازات تناسب كافة دخول المواطنين الإماراتيين والمغتربين .

يقدم موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات بالإمارات أسعارهم أقل من 75 ألف ديهم إماراتي :

1- كيا ريو

يصل سعة خزان وقود سيارة كيا ريو موديل 2023 الي 43 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 1 35 نيوتن/متر، وقوة 100 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1400 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتستهلك السيارة 6.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية.

كيا ريو 2023

تباع سيارة كيا ريو موديل 2023 في سق السيارات الإماراتي بأسعار تبدا من 62 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 74 ألف درهم إماراتي .

2- تويوتا رايز

تستهلك سيارة تويوتا رايز موديل 2023 من الوقد 20.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 87 حصان، وعزم دوران 113 نيوتن/متر، وبها محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي ، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 3 سرعات من فئة CVT .

تويوتا رايز 2023

سعر سيارة تويوتا رايز موديل 202030 في سوق السيارات الإماراتي يبدأ من 509 ألف درهم إماراتي ويصل الي 6040 ألف درهم إماراتي .

3- بي إم دبليو 5 SERIES



تنتج سيارة بي إم دبليو 5 SERIES موديل 2023 قوة 248 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 2000 سي سي، وتنتج عزم أقصي للدوران يصل الي 350 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 250 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

بي إم دبليو 5 SERIES 2023

سيارة بي إم دبليو 5 SERIES موديل 2023 داخل السوق الإماراتي للسيارات تباع بسعر 54 ألف درهم إماراتي للفئة الأولي .

4- رينو سيمبول

تتسارع سيارة رينو سيمبول موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في 11 ثانية، وتستهلك 6.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتنتج قوة 102 حصان، وعزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر.

رينو سيمبول 2023

تبدأ أسعار سيارة رينو سيمبول موديل 2023 من 41 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 51 ألف درهم إماراتي .

5- سوزوكي سويفت ديزاير

تستخدم سيارة سوزوكي سويفت ديزاير ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 84 حصان، وبها محرك سعة 1200 سي سي، وتخرج عزم دوران يصل الي 113 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 37 لتر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وتستهلك 6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سوزوكي سويفت ديزاير 2023



تتوافر سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2023 بداخل السوق الإماراتي للسيارات بأسعار تبدأ من 42 الف درهم إماراتي وتصل الي 50 ألف درهم إماراتي .