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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيقونة الأهلي.. الكاف يهنئ مؤمن زكريا بعيد ميلاده

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

هنأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اللاعب مؤمن زكريا بمناسبة عيد ميلاده، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، فيديو لهدف قديم من أهداف مؤمن زكريا.

وعلقت كاتبة: “لحظة لا تنسي لمؤمن زكريا، نتمني لأيقونة الأهلي عيد ميلاد سعيد”.

وكان فرج عامر رئيس نادى سموحة،  قد أعلن أن مؤمن زكريا نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، قرر استكمال رحلته العلاجية مجددا في الخارج.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "مؤمن زكريا : بدأت علاجًا جديدًا وإن شاء الله خير، أطالب الناس بالدعاء".

ويعاني مؤمن زكريا ، من مرض عصبي نادر أبعده عن عالم كرة القدم، في آخر عامين، منذ أن قطع إعارته إلى أحد الأندية السعودية لهذا السبب.

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