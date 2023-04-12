عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يؤجل التجديد لنجم القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم.. تفاصيل

صدى البلد

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تأجيل نادي الزمالك تجديد التعاقد مع اللاعب سيف الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”: “الزمالك يؤجل ملف التجديد لسيف الجزيري لنهاية الموسم.. اللاعب يتبقى في عقده موسم واحد”.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

تصل لحد السيول.. تحذيرات عاجلة من تغير المناخ بشأن حالة الطقس

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

رجل حامل| حالة طبية نادرة تضع أردنيا فى موقف حرج

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يهنئ البابا تواضروس هاتفيا بعيد القيامة المجيد

شاهد.. عمال ورش كوم أبو راضي يعيدون تأهيل عربات السكك الحديدية

تنبيه من الصحة قبل شم النسيم.. الرنجة والفسيخ أسماك تهدد سلامتك

الأردن.. توقيف متسلل وإحباط محاولة تهريب مخدرات من سوريا

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

الإعدام للمقاول قاتل سيدتي كرداسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 علامات في البول | تحذير بسبب سرطان المثانة

أسماك مملحة فاسدة في الجيزة.. علامات تكشف الفسيخ والرنجة غير الصالحة للاستهلاك

شاهد.. عجوز تمشي على الماء والهنود يعبدونها| إيه القصة؟

إطلالة غريبة.. مايان السيد تثير الجدل بفيديو جديد

فيديو

من النهارده مفيش إدمان.. ريما عبدالله تسخر من شيرين.. ومدير أعمالها يرد بقوة

فرض وإحنا في اختبار صعب.. جويرية حمدي تعلن ارتداء الحجاب في رمضان

بعد تسجيل أول وفاة بـ إنفلونزا الطيور| تعرف على أعراض الإصابة بالفيروس.. فيديو

هتموت في الحال بسبب التصوير.. تحذير عاجل من الأرصاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ