الزمالك يؤجل التجديد لنجم القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تأجيل نادي الزمالك تجديد التعاقد مع اللاعب سيف الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك”: “الزمالك يؤجل ملف التجديد لسيف الجزيري لنهاية الموسم.. اللاعب يتبقى في عقده موسم واحد”.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، في معسكر مغلق استعدادا لخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.