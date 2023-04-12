لن يمر دون عقاب..زاخاروفا تحذر بريطانيا من عواقب إرسال اليورانيوم المنضب لأوكرانيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن إرسال بريطانيا قذائف اليورانيوم المنضب لأوكرانيا لن يكون دون عواقب بالنسبة لبريطانيا، ودعت لندن للحفاظ على التفكير المتزن.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "بالرغم من التحذيرات العديدة لم تتخل لندن عن خططها التي يمكن وصفها بأنها عدوانية. ربما تأمل بأن هذه الجريمة ستبقى دون عقاب مثلما ما كان عليه الحال في يوغوسلافيا والعراق وإلى آخره، وهذه المرة لن يبقى هذا النشاط الإجرامي دون عقاب".

كما أضافت: "ننطلق من أنه يجب على لندن الحفاظ على بقايا التفكير المتزن، ومن الممكن أن يمنعها ذلك من تنفيذ هذا المخطط الإجرامي غير العقلاني".

