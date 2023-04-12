بإطلالة ملونة.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت لاميتا فرنجية في الصور بإطلالة رمضانية متميزة ملونة، ومعتمدة فيها علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

من هي لاميتا فرنجية؟

لاميتا فرنجية هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منهامسلسل عصر الحريم، شاركت رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، ومحمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا.

وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع تامر حسنى ومى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى.

زواج لاميتا فرنجية

تزوجت لاميتا فرنجية عام 2015 من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز، وأحدث خبر زواجها ضجة كبيرة في الوسط الإعلامي العربي وذلك بسبب عدم إعلانها عنه، إلا بعده بعدة أشهر حيث بدأت تنشر صور خاصة من حفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ورزقت “لاميتا” و"فريدي" بأول طفل لهما وهو جاستن عام 2016، كما ووضعت طفلها الثاني فى 2020.

لاميتا فرنجية تدخل عالم الموضة

ودخلت لاميتا فرنجية عام 2016 عالم الموضة فقامت بتصميم أزياء و قدمت لاميتا مجموعتها في دبي.