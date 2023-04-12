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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة في إثيوبيا ضد قرار دمج الجيوش الإقليمية ..تفاصيل

الصراعات في إثيوبيا
الصراعات في إثيوبيا "صورة أرشيفية"

منذ عدة أيام في منطقة العمارة الإثيوبية، اندلعت اشتباكات بين الجيش الفيدرالي وبعض الجماعات شبه العسكرية ، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة نوعًا من الجيش المحلي في خدمة حكومة الإقليم، ووقعت أعنف الاشتباكات يوم الثلاثاء وقتل عدة اشخاص رغم أنه لم يتضح بعد عددهم. 

وبدأت الاشتباكات خلال بعض الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أعلن الأسبوع الماضي أنه يريد ضم هذا الجيش المحلي إلى الجيش المركزي، ووفقًا للمتظاهرين، فإن هذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من الحكم الذاتي الذي تتمتع به المناطق الإحدى عشرة التي تتمتع إثيوبيا بها. 

ووقعت اشتباكات الثلاثاء في مدينة كومبولتشا شرقي المنطقة، ويبدو أن ما لا يقل عن 5 أشخاص قتلوا بالرصاص وأصيب 10 على الأقل ونقلوا إلى المستشفى. يضع هذا العنف أحمد في مأزق خطير، الحائز على جائزة نوبل للسلام المثيرة للجدل في عام 2019 ، والذي وعد بالسلام والاستقرار منذ توليه منصبه ، والذي تمكن فقط من إنهاء حرب دموية استمرت أكثر من عامين في نوفمبر الماضي ضد الانفصاليين، بتيجراي، وهي منطقة إثيوبية أخرى، بفضل اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات معقدة.

وتنقسم إثيوبيا إلى 11 منطقة ، تتمتع كل منها بدرجة معينة من الحكم الذاتي في مختلف المجالات ، بما في ذلك الدفاع، ووفقًا للدستور الإثيوبي ، لكل منطقة الحق في أن يكون لها "قوة شرطة" خاصة بها.

وقد ولدت القوات المسلحة المحلية التي كانت مركز الاشتباكات في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى قوات الشرطة التي كانت موجودة بالفعل في المناطق، فهي مجموعات شبه عسكرية مدربة تدريباً جيداً ومسلحة جيداً والتي مع مرور الوقت، بسبب انعدام الثقة في المنطقة.

وتعتمد الإدارات الفيدرالية والمحلية الحكومية بشكل متزايد على حل مجموعة متنوعة من المشاكل، على سبيل المثال النزاعات بين الأقاليم، وتكليفها بمهام ستكون من الناحية النظرية من مسؤولية القوات المسلحة الفيدرالية، وقد تم إنشاء أول جيش من هذا النوع في عام 2007 في المنطقة الصومالية ، وذلك بشكل أساسي لمواجهة بعض الجماعات المسلحة المحلية بسهولة أكبر.

وأعلن أحمد الأسبوع الماضي أنه سيفكك هذه الجيوش ودمجها في الجيش المركزي، أو حتى قوات الشرطة الفيدرالية أو الإقليمية، بحجة أنها ككيانات منفصلة تشكل تهديدًا لوحدة إثيوبيا، وقد أثار الإعلان على الفور احتجاجات عنيفة، تركزت بشكل خاص في منطقة العمارة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا ، والتي انضم جيشها المحلي إلى الجيش المركزي على وجه التحديد في الحرب ضد الانفصاليين في تيغري. وبحسب المحتجين ، فإن تفكيك الجيوش المحلية سيعرض المناطق لخطر أكبر من الهجمات الخارجية.

وقال رئيس بلدية كومبولتشا محمد أمين لرويترز إن اشتباكات الثلاثاء  بدأت بعد انتشار تقارير كاذبة عن قيام جنود اتحاديين باختطاف أفراد من القوات الخاصة في المنطقة، وشمل العنف عدة مدن، بالإضافة إلى بحر دار، عاصمة المنطقة ، وكذلك كوبو ، وولديا ، وسيكوتا ، وديبري بيرهان ، وديسي ، ودبري تابور، وقطع المتظاهرون الطرق بإطارات محترقة ووقعت معارك بالأسلحة النارية، وأغلقت البنوك والمحلات التجارية وفرضت حكومة منطقة العمارة حظر تجول وحجبت الإنترنت في بعض المناطق.

 

قبل يوم الثلاثاء ، كانت هناك عدة حلقات من العنف ، والتي أثرت أيضًا على عمال الإغاثة النشطين في المنطقة، حيث قُتل اثنان من العاملين في المجال الإنساني من خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS)، وهي منظمة غير حكومية أمريكية، يوم الأحد بعد إطلاق النار عليهما أثناء القيادة بالقرب من كوبو.

في الوقت الحالي لا توجد تفاصيل أخرى حول ديناميات ما حدث، وقالت المنظمة إن سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر الإثيوبي أصيبت يوم الأحد على أيدي "قوات مسلحة مجهولة" ، وأصيب السائق وممرضة، وفي أعقاب هذه الأحداث أيضًا، علق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ، الذي يتعامل مع المساعدات الغذائية ، أنشطته في منطقة العمارة يوم الثلاثاء.

اثيوبيا اشتباكات عنيفة الجيوش المركزية إقليم

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