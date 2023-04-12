وائل جمعة: رحلت عن النادي الأهلي لرغبتي في المشاركة مع منتخب مصر

صرح وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق قائلا "طالبت من مسئولي النادي الأهلي الرحيل عن الفريق على سبيل الإعارة إلى السيلية القطري بسبب عدم المشاركة".



وأوضح وائل جمعة خلال تصريحات إذاعية عبر الشباب والرياضة لبرنامج النجوم في رمضان مع الإعلامي محمد الليثي قائلًا: "كانت رغبتى في الرحيل للمشاركة مع منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وحصد وائل جمعة خلال مشواره مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.