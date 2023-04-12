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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرهان: استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد

البرهان ومبعوثة الاتحاد
البرهان ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الأربعاء، مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي آنيت فيبر وسفير الاتحاد الأوروبي بالسودان أيدن أوهارا، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قدم البرهان خلال اللقاء شرحًا حول مجمل تطورات العملية السياسية، مؤكدًا التزام المؤسسة العسكرية بالعملية السياسية.

وشدد على ضرورة إكمال عملية التوافق السياسي والوطني، وأهمية تحقيق الاستقرار للسودان باعتباره جزءًا من منظومة الاستقرار الإقليمي فى المنطقة.

وجدد رئيس المجلس حرصه التام على حل الإشكالات العالقة عن طريق التفاوض، والانفتاح على جميع المبادرات التي تسهم في استقرار السودان.

وأكد أن استقرار السودان يرتكز على قيام جيش وطني موحد عبر تنفيذ إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة الدمج.

من جانبها، جددت آنيت فيبر، دعم الاتحاد الأوروبي للعملية السياسية في السودان، داعية كافة الأطراف للمضي قدماً نحو اتفاق سياسي يفضي إلى حكومة انتقالية.

كما عبرت عن تفاؤلها بإمكانية التوصل لاتفاق طالما توفرت الإرادة السياسية.

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