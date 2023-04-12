النجوم تتصدر ولعبة الكراسي الموسيقية تسيطر على المجموعة الثانية بدورة المرج

الاثارة مستمرة..

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات بالدورة الرمضانية الكبري بمنطقة المرج منافسة مشتعلة بالمباريات التى تقام على ملاعب محمد جلال وسط حضور كبير لنجوم الكرة و نواب البرلمان من أعضاء حزب مستقبل وطن .

وحقق يونيون سبورت فوزا غاليا علي حسن جلال بنتيجة 3-1 ليقتنص فوزه الأول بالمجموعات ويصعد للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بنتيجة بينما سيطر التعادل السلبي علي احداث مواجهة عاطف أكاديمي وجلال اسكوا ليخطف كل فريق نقطة في الجولة الثانية ويتقاسم الفريقين الصدارة برصيد ٤ نقاط.

وفي المجموعة الثانية حقق فريق النجوم فوزا مثيرا علي كايرو بثنائية نظيفة ليرفع رصيده لستة نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد كايرو عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.



وحسم 8 فرق من مواليد 2008 تأهلهم لدور الثمانية ليقسموا لمجموعتين يتأهل منها الأول والثاني عن كل مجموعة لنصف النهائي وتبدأ منافسات دور الثمانية بداية من يوم الاحد

وتضم المجموعة الأولي فرق حسن جلال وينيون سبورت وجلال سكول وعاطف اكاديمي بينما تضم فرق المجموعة الثانية كل من النجوم ودريم والنجوم سبورت وكايرو.

واستهدفت الدورة الفئات السنية الصغيرة من أجل العمل على اكتشاف المواهب الكروية فى أنحاء القاهرة من أجل تهيئة المناخ المناسب امامهم فى المرحلة المقبلة.

وتقوم اللجنة الفنية للبطولة تحت أشراف فتح الله مصطفي ومحمد موسي ومحمد مجدي باختيار اللاعبين المميزين بالمباريات من أجل تصفيتهم في نهاية الدورة وتقديمهم للاختبار بناشئين النادي الأهلي.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه .

وأكد سيد جلال المشرف العام على البطولة ان الهدف من البطولة هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج.