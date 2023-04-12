عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاثارة مستمرة..

النجوم تتصدر ولعبة الكراسي الموسيقية تسيطر على المجموعة الثانية بدورة المرج

صدى البلد

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات بالدورة الرمضانية الكبري بمنطقة المرج منافسة مشتعلة بالمباريات التى تقام على ملاعب محمد جلال وسط حضور كبير لنجوم الكرة و نواب البرلمان من أعضاء حزب مستقبل وطن .

وحقق يونيون سبورت فوزا غاليا علي  حسن جلال بنتيجة 3-1 ليقتنص فوزه الأول بالمجموعات ويصعد للمركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بنتيجة بينما سيطر التعادل السلبي علي احداث مواجهة عاطف أكاديمي وجلال اسكوا ليخطف كل فريق نقطة في الجولة الثانية ويتقاسم الفريقين الصدارة برصيد ٤ نقاط.

وفي المجموعة الثانية حقق فريق النجوم فوزا مثيرا علي كايرو بثنائية نظيفة ليرفع رصيده لستة نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد كايرو عند نقطة وحيدة في المركز الثالث.


وحسم 8 فرق من مواليد 2008 تأهلهم لدور الثمانية ليقسموا لمجموعتين يتأهل منها الأول والثاني عن كل مجموعة لنصف النهائي وتبدأ منافسات دور الثمانية بداية من يوم الاحد

وتضم المجموعة الأولي فرق حسن جلال وينيون سبورت وجلال سكول وعاطف اكاديمي بينما تضم فرق المجموعة الثانية كل من النجوم ودريم والنجوم سبورت وكايرو.

واستهدفت الدورة الفئات السنية الصغيرة من أجل العمل على اكتشاف المواهب الكروية فى أنحاء القاهرة من أجل تهيئة المناخ المناسب امامهم فى المرحلة المقبلة.

وتقوم اللجنة الفنية للبطولة تحت أشراف فتح الله مصطفي ومحمد موسي ومحمد مجدي باختيار اللاعبين المميزين بالمباريات من أجل تصفيتهم في نهاية الدورة وتقديمهم للاختبار بناشئين النادي الأهلي.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه .

وأكد سيد جلال المشرف العام على البطولة ان الهدف من البطولة هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

حالة نادرة.. إيجابية فحص الحمل لرجل عربي في العقد الخامس من العمر

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

النيابة العامة تعلن عن إجراءات جديدة بشأن مخالفات السيارات والتوكيلات

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

التزموا.. نداء عاجل من السعودية لضيوف الرحمن

ترشيحاتنا

طالب الأزهر في رحلة قرآنية| حكاية ابن السويس الذي فاز بمسابقة إفريقيا الكبرى في تنزانيا

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ونابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ

وداعا لهيمنة Google Chrome.. ميزة مذهلة لـ مايكروسوفت Edge

أحدى ضحاياه: كان هيموتني بأدويته المغشوشة.. قرار جديد من المحكمة بحق طبيب الكركمين

علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر..تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

مش هيكلفك.. طريقة تحضير الكحك بوصفة اقتصادية

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ إسعاد يونس كانت حديث السوشيال ميديا

ستصاب بالذهول عند مشاهدته.. رصد أكبر تمساح "الوحش Croczilla"

فيديو

رسميًا .. موعد انتقال إمام عاشور لـ الأهلي بعد توقيعه للأحمر "فيديوجراف"

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل عرضها.. احتفال بخروج محمد رمضان| فيديوجراف

بالدليل من القرآن.. هذا موعد ليلة القدر/ فيديو جراف

بعد وفاة مدير البنك .. حادث جديد يثير ضجة بسبب عضة كلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ