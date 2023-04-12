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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو عبدالجليل: محمد سعد لا يقلدني في الكوميديا وموافق اسمه يتكتب قبلي|فيديو

محمد سعد
محمد سعد

أكد الفنان عمرو عبدالجليل، أن النجم محمد سعد له طريقته الخاص في تقديم الكوميديا، وهو يمتلك طريقته الخاصة، قائلا: "محمد سعد مبيقلدش طريقتي في الكوميديا".

وأضاف الفنان عمرو عبد الجليل، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري " المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أنه لا يرفض حال مشاركته في عمل كوميدي مع الفنان محمد سعد، أن يسبق الفنان محمد سعد اسمه في تتر العمل الفني.

وتابع: "مبيفرقش معايا مكان أسمي.. وعمري ما اعترضت على مكان أسمي في التتر في أي دور أو مسلسل"، موضحًا أن عدم مشاهدته للأعمال الفنية لم يؤثر على وجوده في الاعمال الفنية، مشددًا على أنه لم يؤثر على المخرجين، كما أنه لم يدعمه أحد في دخول المجال الفني.

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