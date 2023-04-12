برلماني: منح حافز إضافي لتوريد سعر القمح يؤمن احتياجات البلاد

أشاد النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، بقرار الحكومة اليوم، بشأن الموافقة على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين لموسم 2023 ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه، بعد التنسيق بين الوزارات المعنية، منوها دوره في تأمين احتياجات البلاد من القمح.

وتابع السادات في تصريحاته لـ صدى البلد، أن هذا القرار في غاية الأهمية لدوره في دعم الفلاح المصري بالتزامن مع التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، وتشجيعه لزراعة هذه المحاصيل الإستراتيجية في ظل الحاجة لها من أجل تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وأكمل عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رفعت شعار من لا يملك قوت يومه لا يملك قراره، ومن هذا المنطلق تسعى الدولة المصرية جاهدة في التوسع بعدد من المحاصيل الهامة وعلى رأسها القمح.

وأكمل عضو مجلس النواب أن الأزمات العالمية أبرزت أهمية القطاع الزراعي ودوره في تحقيق التنمية، منوها أن موازين القوى في العالم تتغير والتالي لا يمكن الاعتماد على الآخرين، ويجب والعمل على توفير حاجتنا بأنفسنا.