عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بصورة من الذكريات.. ماذا قال مجدي عبد الغني عن الأهلي

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

نشر اللاعب مجدي عبد الغني صورة جديدة له من أرشيف الذكريات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب مجدي عبد الغني:"النادى الأهلي قلعة الأمجاد والبطولات.. أفتخر وأعتز بكوني جزءا من تاريخ هذا النادي العظيم"

ويذكر أنه قد استعاد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، ذكريات الشباب، ونشر البلدوزر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"


وظهر مجدى عبد الغني صورة نادرة له رفقة نجوم منتخب مصر ويظهر فى الصورة اللاعبون محمود الخطيب، ثابت البطل، ، ربيع ياسين، طاهر أبو زيد" وعلق "من أرشيف الذكريات مع منتخب مصر"

أقارب مجدى عبد الغنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

حالة نادرة.. إيجابية فحص الحمل لرجل عربي في العقد الخامس من العمر

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

النيابة العامة تعلن عن إجراءات جديدة بشأن مخالفات السيارات والتوكيلات

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

التزموا.. نداء عاجل من السعودية لضيوف الرحمن

ترشيحاتنا

طالب الأزهر في رحلة قرآنية| حكاية ابن السويس الذي فاز بمسابقة إفريقيا الكبرى في تنزانيا

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

تأييد حكم الإعدام لمتهم بالإسماعيلية.. اعتدى على جارته وصورها بغرض ابتزازها

التشكيل الرسمي لمباراة ميلان ونابولي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ

وداعا لهيمنة Google Chrome.. ميزة مذهلة لـ مايكروسوفت Edge

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر..تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

مش هيكلفك.. طريقة تحضير الكحك بوصفة اقتصادية

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ إسعاد يونس كانت حديث السوشيال ميديا

ستصاب بالذهول عند مشاهدته.. رصد أكبر تمساح "الوحش Croczilla"

فيديو

رسميًا .. موعد انتقال إمام عاشور لـ الأهلي بعد توقيعه للأحمر "فيديوجراف"

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل عرضها.. احتفال بخروج محمد رمضان| فيديوجراف

بالدليل من القرآن.. هذا موعد ليلة القدر/ فيديو جراف

بعد وفاة مدير البنك .. حادث جديد يثير ضجة بسبب عضة كلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ