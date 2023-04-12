بصورة من الذكريات.. ماذا قال مجدي عبد الغني عن الأهلي

نشر اللاعب مجدي عبد الغني صورة جديدة له من أرشيف الذكريات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني:"النادى الأهلي قلعة الأمجاد والبطولات.. أفتخر وأعتز بكوني جزءا من تاريخ هذا النادي العظيم"

ويذكر أنه قد استعاد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، ذكريات الشباب، ونشر البلدوزر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"



وظهر مجدى عبد الغني صورة نادرة له رفقة نجوم منتخب مصر ويظهر فى الصورة اللاعبون محمود الخطيب، ثابت البطل، ، ربيع ياسين، طاهر أبو زيد" وعلق "من أرشيف الذكريات مع منتخب مصر"