ضرب ورعب وضحك .. أحمد فتوح ضحية غير متوقعة لمقلب رامز جلال |تفاصيل

وقع اللاعب الدولي أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر، ضحية الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأربعاء.



وخلال أحداث المقلب، دخل اللاعب الدولي في حالة من الرعب الشديد بعد انطلق ثور رامز جلال، وكاد أن يقترب منه.

وضرب أحمد فتوح رامز جلال، بعد أن قام رامز جلال بالقاء التورته عليه، خلال أحداث مقلب رامز نيفر إند.

غسالة رامز جلال

ودخل أحمد فتوح ، في رعب شديد بعد أن خضع بمقلب الغسالة في مقلب رامز جلال.



لم يبد أحمد فتوح، أي رد فعل ، قبل أن يدخل في نوبة ضحك بعد اكتشاف مقلب رامز جلال، رامز نيفر إند.



ومنذ أيام طرح رامز، برومر البرنامج عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلاً، :"بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والستر والتيسير من الله وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر.



وكشف البرومو أيضًا أبرز الضحايا في البرنامج ومنهم أحمد السقا، محمد رمضان، رضا عبد العال، إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، محمود كهربا، هنادي مهنا، مصطفى كامل، محمد فراج، مصطفى يونس، غادة إبراهيم، شيماء سيف، رنا رئيس، محمد ثروت، أحمد حاتم، أمير عيد، ميلا الزهراني.

