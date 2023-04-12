مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول تمكن السلطات المغربية بمدينة أزيلال وسط البلاد، من انتشال جثتي شخصين طمرهما التراب إثر انهيار مغارة كانا ينقبّان فيها عن المعادن بإقليم أزيلال.

وأفادت المصادر بأن الجثتين تعودان إلى شخصين من مواليد 1984، وهما متزوجان، كانا يبحثان عن المعادن الثمينة (الكنوز) ضمن مجموعة مكونة من سبعة أشخاص، وذلك وفق ما نشرته عدد من الصحف المغربية.

وأوضحت أن عناصر الدرك والوقاية المدنية وممثلي السلطات المحلية المغربية، استنفرت أجهزتها منذ توصلها بإشعار في الموضوع من أجل انتشال الجثتين، واللذين سقطا ليل الاثنين في المغارة.

وأضافت المصادر أن مصالح الدرك بالمنطقة أوقفت الشخص الذي أشعر السلطات بالحادث، على ذمة التحقيق، من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو …