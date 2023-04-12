تونس..حرس الحدود ينتشل 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين

أعلنت وحدات من حرس الحدود البحرية التونسية اليوم الأربعاء، من انتشال 10 جثث لمهاجرين غير شرعيين وإيقاف 76 مهاجرًا بالقرب من سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس.



وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيانها الرسمي، أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، وكانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية قبل أن يتعطل مركبهم في عرض البحر.

قالت السلطات الإيطالية، الجمعة الماضية ، إن ألمانيا استقبلت 32 ناجيا من قارب مهاجرين غرق قبالة جنوب إيطاليا، حسبما أفادت رويترز.

ولقي أكثر من 90 شخصا حتفهم يوم 26 فبراير الماضي بالقرب من كوترو في منطقة كالابريا.

وكتبت المنظمة الدولية للهجرة على تويتر : “سعيدة بدعم إعادة التوطين وفق آلية التضامن الطوعي للاتحاد الأوروبي”.