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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ مصطفى الجمل بذهبية الإطاحة بالمطرقة في بطولة الجائزة الكبرى

صدى البلد

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، البطل المصري مصطفى الجمل بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى للإطاحة بالمطرقة المقامة بجنوب أفريقيا محققاً مسافه ٧٦.٨٧ متر.


وقدم الدكتور أشرف صبحي التهنئة للاعب المصري على أدائه وظهوره المميز بالبطولة، وإحرازه الميدالية الذهبية بالبطولة في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، متمنياً للاعب دوام التوفيق واستدامة التألق والتفوق في قادم البطولات التي يشارك بها.

ولفت «صبحي» إلى تقديم كل أنواع الدعم للاتحاد المصري لألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف شاهين، من أجل خلق عناصر ومواهب جديدة تكون نواة لمنتخب مصر في في كافة المشاركات خلال المرحلة المقبلة.

أشار وزير الشباب الي أن العامل الأساسي والمشترك في تحقيق هذه الإنجازات هو دعم القيادة السياسية اللامحدود للرياضة والرياضيين والتوجيهات المستمرة بتوفير كافة الإمكانات للرياضيين، بجانب توفير مناخ ملائم لهم للصعود علي منصات التتويج.

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