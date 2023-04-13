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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شرطة نيويورك تستخدم الكلاب الروبوتات في أداء المهام الصعبة..شاهد

استخدام الكلاب مع
استخدام الكلاب مع قوات الامن

بدأت قوات أمن مدينة نيويورك الأمريكية في استخدام الكلاب الروبوتات في مداهماتها وأداء مهامها الشرطية بعد موجة من الانتقادات. 
 

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ووفقاً لوكالة أنباء «أسوشيتد برس»، فقد قال مفوض الشرطة كيشانت سيويل، خلال مؤتمر صحافي في «تايمز سكوير» حضره عمدة نيويورك إريك آدامز ومسؤولون آخرون، إنه بالإضافة إلى الكلب الروبوت الملقب بـ«ديغ دوغ Digidog»، فإن الأجهزة الجديدة تتضمن أيضاً جهاز تعقب «GPS» للسيارات المسروقة وروبوتاً أمنياً مخروطي الشكل.

وقال العمدة إريك آدامز، وهو ديمقراطي وضابط شرطة سابق: «ديغ دوغ هو الآن جزء من مجموعة الأجهزة والآليات التي نستخدمها».
 

وتم استخدام أول كلب روبوت من قبل الشرطة في نيويورك في عام 2020، لكن تم فسخ العقد الموقع بين عمدة المدينة السابق بيل دي بلاسيو ومطوري الجهاز، بعد أن سخر النقاد من الكلب ووصفوه بأنه «مخيف وبائس».

وقال آدامز إنه لن ينحني لضغط «مهاجمي الكلب الروبوت»، واصفاً إياهم بأنهم أقلية، ويتسبب بعودة البلاد إلى الوراء.

الكلاب الروبوتات

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