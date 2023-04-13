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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

مش بيفرق معايا  مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني .. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

حل الفنان عمرو عبد الجليل ضيفا في برنامج حبر سري مع الاعلامية سما ابراهيم وكشف خلال البرنامج العديد من التصريحات عن حياته الشخصية والفنية والهجوم الذي تعرض له مسلسله الأخير الضاحك الباكي.

تصريحات عمرو عبد الجليل في حبر سري

كشف الفنان عمرو عبد الجليل العديد من اسرار الشخصية والفنية حيث قال إن تجربته مع المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين كانت جيدة جدًا، ووصفها بالتجربة العظمة، منوهًا بأن اختلاف الآراء حول يوسف شاهين وجهات نظر، وكل شخص له تجربته الخاصة به.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

عمرو عبد الجليل الفنان عمرو عبد الجليل يوسف شاهين

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