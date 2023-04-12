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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعدام لـ7 أشخاص وبراءة 13 فى أحداث قرية المنصورية بأسوان

حكم محكمة
حكم محكمة

أصدرت محكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار على أحمد مشهور حكما فى القضية رقم3437 لسنة 2021 جنايات مركز دراو والمقيدة برقم 2796 لسنة 2021 كلى أسوان، ضد 28 متهما فى أحداث قرية المنصورية والتى راح ضحيتها 4 أشخاص، وأحداث شغب واستعراض قوة بالقرية وإشعال النيران فى العديد من المنازل

وتشكلت هيئة المحكمة بعضوية كل من المستشارين محمد عبد العزيز اسماعيل ومحمد عادل الحينى،وبحضور عبد الرحمن زهانة وكيل النائب العام،وسكرتارية عيد على حسن ومحمود حنفى وفراج أمين.

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حكم محكمة

وحكمت المحكمة على 7 متهمين بالإعدام شنقا منهم ثلاث متهمين حكم غيابي،ومتهم بالسجن المشدد 10 سنوات حكم غيابي ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات،ومتهمين بالسجن المشدد خمس سنوات، وخمس متهمين بالحبس لمدة سنة مع الشغل،وجميع المتهمين المحكوم عليهم بالحبس تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة،والحكم ببراءة 13 متهما آخرين.

وترجع أحداث الواقعة إلى سبتمبر 2021،حيث نشبت مشاجرة بين عائلتين قرية المنصورية مركز دراو،بسبب الخلاف على أولوية المرور بمراكبهم وكانت بين طفلين من العائلتين وعندما تدخل أحد المجنى عليهم تطورت المشاجرة بالأسلحة البيضاء والأسلحة النارية ، وإشعال النيران فى المنازل بالقرية. 

 

 

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