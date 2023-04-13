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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دون أدوية.. مشروب سحري لعلاج الأنفلونزا في رمضان

الانفلونزا
الانفلونزا

مع تغير الجو بشكل مستمر، يعتبر هذا هو الوقت الذي يُصاب فيه الكثير من الأشخاص بالأنفلونزا من حولنا كل عام ، وهو أمر طبيعي تمامًا وجزء من دورتنا".

 نقدّم لك علاجات منزلية لعلاجك من الانفلونزا وتعزز أيضًا مناعتك ، مما سيساعدك على حمايتك من الإصابة بالعديد من الأمراض.

 

طرق طبيعية لعلاج الانفلونزا

عصير الزنجبيل والعسل يعمل بشكل رائع على التهاب الحلق والسعال، كما أنه يمنع الشعور بالغثيان، مضادات الالتهاب الجنجيرول والشوجالس الموجودة في الزنجبيل تقتل فيروسات الأنف التي تسبب الانفلونزا في المقام الأول.

العسل له خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للميكروبات، إضافة العسل إلى الزنجبيل يخفف من خاصية مضادات الميكروبات للخليط.

يمكن أن تساعد ملعقة صغيرة من العسل على الفور في تخفيف التهاب الحلق.

ويحتوي الثوم على مركب يسمى الأليسين المعروف بخصائصه المضادة للميكروبات، يمكن أن تساعد إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي في تخفيف أعراض الانفلونزا.

قد يساعدك تناول الثوم في نظامك الغذائي اليومي على تجنب الإصابة بالمرض والانفلونزا في المقام الأول.

كما أن مضغ بعض الثوم النيء أول شيء في الصباح يساعد أيضًا في السيطرة على مرض السكري، يمكنك تضمين الثوم في الحساء الخاص بك
.

الأنفلونزا طرق طبيعية لعلاج الانفلونزا العسل الثوم التهاب الحلق

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