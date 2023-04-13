أخبار التعليم| جامعة حلوان تعلن القوائم النهائية للمرشحين لعمادة كلية التجارة.. إعلام القاهرة تعلن عن عدد من الكورسات .. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



آثار عين شمس تعلن عن بدء تلقى الملخصات لمؤتمرها الدولي الثالث

تنظم كلية الآثار بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الثالث بالتعاون مع الصالون البحري المصري بعنوان " تأصيل التراث البحري المصري : تقاليد بناء وتجهيز السفن في مصر عبر العصور" فى الفترة من 29- 31 أكتوبر 2023 ، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور . حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، ورئيس المؤتمر ، و إشراف الدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر .

إعلام القاهرة تعلن عن عدد من الكورسات .. تفاصيل

أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الاعلامى بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة .

والله لسه بدرى يا شهر الصيام.. قمر التربيع الآخر لشهر رمضان ينير السماء الليلة

والله لسه بدرى يا شهر الصيام ... ينقضي شهر الصيام بعض ايام قليلة حيث يصل قمر التربيع الآخر لشهر رمضان الليلة ليعلن عن بدء العد التنازلي لإنتهاء ايام الشهر الكريم.

الأحد.. جامعة حلوان تعلن القوائم النهائية للمرشحين لعمادة كلية التجارة

كشفت جامعة حلوان إن البت في الطعون وإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين على عمادة كلية التجارة وإدارة الأعمال يتم يوم الأحد 16 أبريل المقبل.



الأعلى للجامعات: استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها بالبريد .. غدًا

أعلن المجلس الأعلى للجامعات أنه اعتبارًا من تاريخ 14 /4 /2023 سيتم استقبال طلبات معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيراتها التي تمنحها الجامعات المصرية عن طريق خدمة البريد السريع فقط، ولن يتم استلام أو متابعة هذه الطلبات بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

اليوم .. حفل إفطار سنوي لطلاب كلية الآداب جامعة عين شمس

تنظم كلية الآداب جامعة عين شمس اليوم الخميس، حفل الإفطار الجماعي السنوي لطلاب كلية الآداب بحرم الكلية بعد غيابه دام لمدة ثلاث سنوات.