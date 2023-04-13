النساء أكثر تضررا بـ التغيرات المناخية من الرجال.. خبير بيئي يوضح الفرق

أصبحت التغيرات المناخية قضية تتعلق بالعدالة والمساواة بين الجنسين، وليست أزمة بيئية فقط، بعدما اثبتت تقرير علمية أن النساء أكثر تضررا من تغيرات المناخ بالمقارنة مع الرجل.

قال المهندس صابر عثمان خبير التغيرات المناخية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة إن التقارير العلمية أثبتت أن النساء والرضع وكبار السن هم الأكثر تضرراً من الأمراض الناجمة عن تأثير التغيرات المناخية وما ينجم عنها من جفاف وفيضانات وحرائق للغابات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه بسبب التفاوتات بين الجنسين تقل احتمالية نجاة النساء من المخاطر المرتبطة بالمناخ نتيجة تحملها رعاية الأسرة كاملة ووجود كبار السن في محيطها العائلي فهي تتحمل أيضا رعاية أطفالها وتتعدد الأمراض لكبار السن جراء التغيرات المناخية مثل ضربة الشمس والالتهاب السحائي.

وتابع أن الأطفال تحت سن السنتين معرضون للوفاة بشكل أكبر نتيجة التغيرات المناخية وكثير منهم يعانون من الضعف العام لصغر سنهم، كما أنهم معرضون للجفاف والإسهال والالتهاب السحائي وأمراض الجهاز التنفسي.

وأوضح أن النساء تمارس العديد من المهام المنزلية وتساند الرجل للعمل خارج المنزل ورعاية الأطفال فتصبح غير قادرة على الاهتمام بنفسها لتناول وجبات ذات قيمة غذائية عالية فتضعف وتكون عرضة للأمراض نتيجة التغيرات المناخية أيضا.

عالمية الطابع

تتميز ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع وأنها تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع، وبالتالي لابد من حشد كلٍ من الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية لتعزيز المرونة بين سكان كوكبنا وضمان أن يجرى ذلك بطريقة عادلة وشاملة. تم التأكد من الازدياد المطرد في درجات حرارة الهواء السطحي على الكرة الأرضية ككل وازداد المتوسط العالمي بمعدل يتراوح بين ٠,٣ حتى ٠,٦ من الدرجة خلال المائة سنة الماضية.

وأشارت دراسات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية (IPCC) إلى أن هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة سوف يؤدي إلى العديد من المشكلات الخطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر مهددًا بغرق بعض المناطق في العالم، وكذلك التأثير على الموارد المائية والإنتاج المحصولي، إضافة إلى انتشار بعض الأمراض.