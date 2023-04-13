تنفيذي الحسنة يناقش الاستعداد لعيد الفطر المبارك

ناقش مجلس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، خلال الاجتماع التنفيذي للمجلس برئاسة المحاسب سعد بغدادي، الإستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك ومتابعة جميع القطاعات الخدمية خلال فترة إجازة العيد ، ووضع نوبتجية عيد الفطر بجميع القرى. بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بمجلس المدينة والقرى التابعة.

وأكد متابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة كافة القطاعات، وخاصة رصد أى ظاهرة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف، و الابلاغ الفورى عن حالة بناء مخالف ، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك حتى لا يتعرض أحد للمسائله القانونية .

وقد وجه رئيس المركز والمدينة بتعليمات مشددة لجميع سكرتيرى القرى بضرورة متابعة ملف التراخيص وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص، والرجوع للإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض المخالف للمسائلة القانونية ويتعرض البناء للإزالة .

وأكد رئيس المركز والمدينة ضرورة متابعة موجة الطقس الغير مستقر التى تسود البلاد الان ومتابعة مخرات السيول و مجاريها ومراجعة السدود بالإضافة للتنبيه على المواطنين بالابتعاد عن هذة الأماكن حفاظاً على سلامة الجميع ومتابعة ذلك على مدار الساعه مع غرفة عمليات مجلس المدينة وإرسال التقارير المستمرة، بالإضافة لمتابعة الطرق المؤدية إلى جميع القرى ورصد أى تجمعات للرمال أو تجمعات للمياة نتيجة الأمطار حرصاً على سلامة المارة.

كما وجه رئيس المركز والمدينة بضرورة متابعة جميع الوحدات الاجتماعيه بكل قرية وحصر فعلى وشامل لجميع الأسر الاكثر إحتجاجا والمتابعة مع مدير إدارة الحسنة الإجتماعية لتقديم كافة أوجه الدعم لأهالينا بجميع قرى المركز والمدينة ووصول الخدمة لمستحقيها ٠

منظومة التراخيص

وشدد على سكرتيرى القرى بتوفير كافة البيانات اللازمة للمواطنين بالقرى للتسجيل على منظومة التراخيص، والتوصل المستمر مع مدير المركز التكنولوجي بالمجلس ،و إحضار كافة البيانات المطلوبة من كل قرية كلا فيما يخصه.

وأكد ضرورة تحديث البيانات بصفة مستمرة في جميع القرى للوقوف على الوضع اول بأول ، وحصر جميع الآبار والمنتفعين عليها، وأيضاً تحديث البيانات الخاصة بسكان كل قرية لمعرفة كيفية تحصيل المتأخرات الفعلية.

وطالب بضرورة تفعيل لجنة الحجز الإدارى داخل القرى بإشراف من سكرتير القرية والشئون القانونية بالمجلس حفاظا على أموال الدولة.

وأكد ضرورة التواجد والتواصل بصفة مستمرة مع المواطنين وسكرتيرى القرى لحصر جميع المشاكل الفعلية ومعرفة إحتاجات المواطنين بالقرى والتأكد من تقديم جميع الخدمات لكل مواطن فى كافة القطاعات٠

وطالب مسئول التجمعات التنموية، بضرورة التواجد بصفة مستمرة داخل التجمعات لمتابعةكافة الأوضاع داخل التجمعات ومتابعة تشغيل الخدمات الحيوية بالتجمعات.

ووجه رئيس مدينة الحسنة، بضرورة المتابعة لكافة الموضوعات والقضايا التي تهم المواطن وضرورة الانضباط في العمل وتنفيذ كافة التوصيات بما يضمن تسهيل سبل الحياة على المواطن بجميع القرى .