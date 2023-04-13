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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تفاجئ الشباب بمواصفات وسعر هذا الهاتف

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro 4G

تستعد شركة شاومي الصينية إطلاق هاتف مميز للشباب والفئة المتوسطة خلال الأيام القليلة المقبلة حيث يقدم الهاتف عدد من المواصفات المميزة في الكاميرا مع أداء قوي بفضل معالج سناب دراجون من شركة كوالكوم الأمريكية. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف شاومي القادم Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G سيأتي بشاشة من نوع OLED ، قياس 6.67 بوصة ، ودقة 2400 × 1080 بكسل،  ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع سطوع القياسي 700 نت و 1100 نت، وتقنية Dolby Vision وخاصية بالتدرج اللوني DCI-P3.     

وسيقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro 4G كاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي مع مستشعر 1 / 1.52 بوصة بدقة 108 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.9، ومستشعري للماكرو والعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل مع تسجيل  الفيديو بجودة 1080 بكسل.

وسيعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro 4G بمعالج من نوع Snapdragon 732G من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، ونظام التشغيل أندرويد 13 .  

وسيحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro 4G على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات، ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم، وألوان الأزرق الفاتح والغامق والرمادي والأبيض. 

وسيتوفر هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro 4G من سعر يبدأ من حوالي 349 يورو في الأسواق الأوروبية و 384 دولار أمريكي في الأسواق العالمية. 

شاومي هواتف شاومي هواتف الفئة المتوسطة Redmi Note 12 Pro 4G Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G شاومي Redmi Note 12 Pro 4G

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