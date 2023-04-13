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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام النوبتجيات وتوافر الأمصال.. استعداد المستشفيات لعيد الفطر بدمياط

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط

ووجهت " الدكتورة منال عوض " محافظ دمياط، تعليماتها إلى مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات ومراكز طب الأسرة، خلال اجازة عيد الفطر المبارك، والتأكد من انتظام النوبتجيات وتوافر جميع الأدوية والامصال والمستلزمات بهم ،مؤكدة على قطاع الإسعاف بتغطية كافة المناطق و التأكد من جاهزية السيارات والمسعفين.

كما وجهت إلى مديرية التضامن الاجتماعي بتغطية المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بكافة المستلزمات الأساسية وذلك بالتنسيق مع الوحدات الاجتماعية.

وبالنسبة إلى قطاعى مياه الشرب و الكهرباء،  فقد طالبت " المحافظ " خلال الأيام القادمة وخاصه خلال اجازة العيد ، بوجود فرق فنية للتعامل الفورى مع أية أعطال طارئة واتمام كافة أعمال الصيانة المطلوبة للشبكات والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين،  مؤكدة على قطاعى الثقافة والشباب والرياضة بوضع خطة تتضمن كافة الأنشطة الثقافية والرياضية التى سيتم تنفيذها خلال تلك الفترة.

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دمياط التضامن الشباب والرياضة مديرية الصحة محافظ دمياط عيد الفطر مديرية التضامن منال عوض محافظ دمياط

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