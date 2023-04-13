محافظ جنوب سيناء يناقش استعدادات إقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا شاملا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية، وممثلي الجهات والوزارات المعنية والمشاركة التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات وتفاصيل اقامة المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بمضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ.

وذلك في إطار الاجتماعات المتعددة لمناقشة كافة تفاصيل إقامة المهرجان والتأكيد علي ظهوره بالمظهر اللائق المشرف.

وفي سياق متصل تابع فودة الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث بشرم الشيخ.

رافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الشركة منظمة المعارض.

يشار إلى أن القرية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث ، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق متصل تفقد فودة الاستعدادات النهائية بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد قبل الافتتاح والتشغيل التجريبي .تفقد المحافظ خلال الجولة عددا من الإدارات التي تم نقلها للمبنى الجديد منها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين،

بغرض تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

كما تفقد المحافظ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومقر خدمات مصر بمبنى المجلس ووجه بنقل جميع إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ الي المبني الجديد تباعا تبعا لخطة وبرنامج زمني استعدادا لافتتاح المبنى رسميا في القريب العاجل.

وقرر المحافظ بمنع التدخين بتاتا نظرا لكون مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة لافتا انه من المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.



استعدادات الهجن

FB_IMG_1681355063245~2

FB_IMG_1681355084633~2