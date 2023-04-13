توقيت أذان المغرب في شمال سيناء اليوم الـ22 من رمضان

تختلف مواعيد أذان المغرب في مدن محافظة شمال سيناء ، اليوم الخميس، الثاني و العشرين ، من أيام شهر رمضان المبارك، حسب بعد المسافات مقارنة بالقاهرة الكبري..حيث يوجد3 توقيتات داخل المحافظة يتراوح الفرق بينهما من دقيقة إلى دقيقتين داخل المحافظة ،بينما يوجد فارق نحو 9 دقائق عن القاهرة الكبري، الذي يحين فيها موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:21 دقائق.







ويترقب المواطنون في مدن وقرى محافظة شمال سيناء طوال شهر رمضان المبارك ، موعد انطلاق مدفع الإفطار واداء صلاة المغرب بشغف خاصة الأطفال.







أذان المغرب:







ويحين موعد أذان المغرب في محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، الثاني والعشرين ، ، من أيام شهر رمضان في تمام الساعة 6:12 مساءا، بتوقيت بمدينة العريش العاصمة ، ومنطقة بئر العبد غرب العريش 6:15 دقيقه ومنطقة الشيخ زويد الساعة6:11 مساءا ورفح سيناء 6:10 دقيقة.

وحددت مديرية أوقاف شمال سيناء، ٢٠ مسجدا للاعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

كما تنفذ مديرية أوقاف شمال سيناء، حاليا حملة لنظافة وتطهير المساجد بمدن وقرى المحافظة، في إطار استعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك.