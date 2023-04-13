أفضل هاتف للفئة المتوسطة من سامسونج للشراء في رمضان

يعد هاتف سامسونج Galaxy A53 واحد من أفضل هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج التي يمكن شرائها في شهر رمضان بسعر مناسب ، ويضم الهاتف عددا من القدرات المميزة منها الكاميرا فائقة الدقة دقة 64 ميجا بكسل، مع معالج قوي يقدم أداءا جيدا، وبطارية ذات سعة كبيرة.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A53 في السوق المصري في شهر رمضان في السوق المصري بسعر يبدأ من 12 ألف و 660 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A53

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A53 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع من نوع OLED قياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع جودة عرض+ FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ، مع نوتش على شكل ثقب صغير في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A53 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية تأتي مع مستشعر بدقة 64 ميجا بكسل، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A53 بمعالج من نوع Exynos 1280 من تصنيع سامسونج مع 4 و 6 و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A53 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط.