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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة الاتحاد: مصر والإمارات عنصر استقرار إقليمي في تعزيز الأمن والسلام

صدى البلد

اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الخميس في افتتاحياتها بالمباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في القاهرة، والتي تعكس حرص البلدين على تعزيز أواصر العلاقات التاريخية، وتجسد سعيهما الدائم لدفع أوجه التنمية الشاملة، وتؤكد وحدة رؤى البلدين اللذين يعدان عنصر استقرار إقليمياً، في تعزيز الأمن والسلام، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومواجهة التحديات المشتركة لضمان مستقبل أفضل لشعوب المنطقة والعالم.
وتحت عنوان “استقرار وتنمية” .. قالت صحيفة “الاتحاد” إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، خلال مباحثاتهما في القاهرة، أكدا متانة العلاقات التي تجمع البلدين، وما يربطهما من أواصر محبة وثقة واحترام متبادل، وما تمثله شراكة البلدين من نموذج للعلاقات بين الأشقاء ممتد لأكثر من 5 عقود، أثمر عن نتائج إيجابية في جميع المجالات، وحقق المنافع الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشارت الصحيفة في الختام "إلى أن المواقف الإماراتية الداعمة لمصر وشعبها منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعقود من وحدة المصير والبناء والنهضة، ومضاعفة الجهود لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالاتها، حتى صياغة الشراكة التكاملية الشاملة، تؤكد الأسس الراسخة التي تقوم عليها علاقة البلدين من أخوة وصداقة ومحبة، والتوافق على أهمية الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والمتنوعة في تعزيز مسيرة العمل التنموي، والعمل من أجل المشتركات الإنسانية".

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