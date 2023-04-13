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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد أحكام الإعدام في إيران بنسبة 75% عام 2022

صدى البلد

ارتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 بالمئة وبلغ 582 حكما على الأقل نفذ شنقا، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان “ القتل” تهدف إلى “بث الخوف” في البلاد.

ومنذ منتصف سبتمبر الماضي، هزّت تظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ العام 2015، بعدما نُفِذ 333 حكما من هذا النوع في 2021، بحسب منظمة “حقوق الإنسان في إيران” .

وقالت المنظمتان في بيان مشترك ، أن عقوبة الإعدام استُخدمت “مجددًا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته”.

وقال مدير منظمة “حقوق الإنسان في إيران” محمود أميري مقدّم “من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية”.

وأضاف “من أجل وقف استخدام آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أُعدم شخص في البلد”.

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