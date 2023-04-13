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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خصومات كبيرة على إصدارات الأوقاف في معرض الكتاب بمسجد الإمام الحسين

صدى البلد

يشهد معرض الكتاب الذي تقيمه وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، إقبالًا كبيرًا على إصدارات الأوقاف.

وقالت الوزارة إن المعرض يقام طوال ليالي شهر رمضان المبارك ويستمر حتى نهايته، بما يعكس اهتمام وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بنشر الوعي وتزود المجتمع بالثقافة الوسطية، من خلال إصداراتهما الإسلامية المتنوعة.

وبهذه المناسبة، يسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن مجموعة من الخصومات على إصداراته العربية والمترجمة حتى نهاية الشهر الكريم خدمة للجمهور وطلاب العلم وجميع المعنيين بالشأن الديني، وذلك على الإصدارات الحديثة والمترجمة وكتب التراث والإصدارات الإلكترونية بأسعار لا تقارن ولا تنافس، مع ما تتميز به هذه الإصدارات من عمق علمي ونفس عصري.

معرض الكتاب مسجد الإمام الحسين الأوقاف اصدارات المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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