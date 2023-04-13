رابطة آسيان تدين بشدة الهجوم الجوي من جيش ميانمار على المدنيين

أدانت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بشدة الهجوم الجوي الذي استهدف بلدة في منطقة ساجينج بميانمار، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة العشرات.



ودعت آسيان إلى إنهاء جميع أشكال العنف على الفور، وخاصة استخدام القوة ضد المدنيين، مشددة على أن هذا هو السبيل الوحيد لخلق بيئة مواتية لحوار وطني شامل من أجل إيجاد حل سلمي مستدام في ميانمار، وفقا لبيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم /الخميس/.



كما أكدت الرابطة التزامها بمواصلة مساعدة ميانمار في البحث عن حل عملي ودائم للأزمة الحالية من خلال تعزيز التنفيذ الكامل لخطة السلام المؤلفة من خمس نقاط، والتي تم الاتفاق عليها قبل عامين.



وكان المجلس العسكري الحاكم في ميانمار قد أقر أمس بشن غارات جوية محدودة في منطقة ساجينج، بعد تلقي بلاغ من السكان المحليين بشأن إقامة مراسم افتتاح مكتب جديد لقوة الدفاع الشعبي المناهضة للمجلس العسكري.. ولم يذكر المجلس عدد القتلى، لكنه أصر على أن الجيش حاول تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين.