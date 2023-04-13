أفشى أسرار موكله.. ترامب يقاضي محاميه السابق ويطالبه بتعويض خيالي

قام دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، برفع دعوى قضائية في محكمة فلوريدا ضد محاميه السابق مايكل كوهين.

ويطالب الرئيس الأمريكي السابق بتعويض ضخم قدره 500 مليون دولار، بسبب قيام المحامي بالشهادة ضده في قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وعرضت قناة “العربية” الإخبارية تقريرا أفاد بأن وكالة “رويترز” للأنباء نشرت أن الدعوى القضائية تتهم مايكل كوهين بانتهاك علاقته بموكله ترامب من خلال الكشف عن أسراره ونشر الأكاذيب في الكتب والمدونات الصوتية ووسائل الإعلام.

وأدلى مايكل كوهين بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في مانهاتن ليتم لاحقا توجيه لائحة اتهام ضد ترامب الذي ينفي كل ما جاء في هذه اللائحة.