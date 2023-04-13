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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يؤدي إلى نتائج كارثية .. أهمية استبدال فلتر زيت السيارة| تفاصيل

أهمية تغير فلتر زيت
أهمية تغير فلتر زيت المحرك

فلتر زيت السيارة يساعد على إزالة التلوث من زيت المحرك، حيث يمكن أن تتراكم تلك الملوثات مع مرور الوقت، ما يؤدي الي حدوث مشاكل كبيرة بالمحرك، ويعتبر فلتر زيت المحرك النظيف مهمًّا لأنه يحافظ علي نظافة زيت المحرك، لأنه اذا ترك زيت المحرك بدون تصفية لفترة زمنية كبيرة، فيصبح مشبع بجزيئات صلبة صغيرة يمكنها أن تترسب الي المحرك، ومن هنا تبدأ مشكلات المحرك من خلال تدمير أسطح التحمل في المحرك.

أهمية تغير فلتر زيت المحرك

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لا يلتفت الكثير من أصحاب السيارات وسائقيها عن استبدال فلتر زيت المحرك أثناء تغيير الزيت، وذلك بسب التكلفة الإضافية التي يجب أن تتم للحفاظ علي محرك السيارة بدون شوائب، ويعتبر فلتر زيت المحرك من أهم أدوات حماية المحرك بالرغم من صغر حجمه ورخص سعره.

أهمية تغير فلتر زيت المحرك

يتكون فلتر زيت المحرك من عدة طبقات هدفها هو منع الشوائب والجسيمات الصغيرة من الوصول للمحرك، التي تتسبب في ضرر المحرك على نتيجة ترسبها اليه بسبب عدم نظافة فلتر الزيت .

أهمية تغير فلتر زيت المحرك

- أهمية تغير فلتر زيت المحرك

1- الحفاظ علي المحرك من الشوائب

يجب تغيير فلتر زيت المحرك عند تغيير الزيت لمنع وصول الشوائب الي المحرك، وبالتالي يتم الحفاظ علي المحرك بشكل سليم بفضل تواجد فلتر جديد باستمرار لضمان حماية المحرك من الشوائب.

أهمية تغير فلتر زيت المحرك

2- عدم انسداد الفلتر

من الخوات المهمة تغيير فلتر زيت المحرك بشكل دوري، وذلك لتجنب انسداد الفلتر بالشوائب، ومنعها من التدفق الي زيت المحرك، ما يتسبب في تآكل أجزاء المحرك الداخلية.

أهمية تغير فلتر زيت المحرك

3- تقليل تكاليف الصيانة

يفضل تغير فلتر زيت المحرك بشكل دوري، لان تغيره بشكل دوري يؤدي الي تقليل تكلفة الصيانة، بالإضافة الي أن سعر فلتر زيت المحرك منخفض جدا مقارنة بسعر الزيت، ومقارنة بحدوث أي عطل يمكن أن ينتج بسبب عدم تغير فلتر الزيت .

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