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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. إعلان هام للنيابة الإدارية بشأن مواعيد مقابلات وظائفها

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022. 

وقالت النيابة إن مواعيد المقابلات تبدأ يوم السبت الموافق ٦ مايو القادم  في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 اكتوبر - ميدان النجدة. 

وأشارت النيابة الادارية إلي أنه للاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم علية ادخال الرقم القومي الخاص به علي النموذج المعد علي موقع النيابة الادارية. WWW.ap. gov. eg

وحددت النيابة عدد من الشروط لحضور المقابلة الشخصية وشملت :

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة) .

6. ملحوظة يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف ابلاغ الامانة العامة خلال أسبوع‎‎

 

  وكانت النيابة الإدارية أعلنت عن فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الشريعة والقانون والحقوق والشرطة دفعة 2022.

وظائف النيابة الإدارية خريجي كليات الشريعة والشرطة والحقوق ٢٠٢٢ وظيفة معاون نيابة إدارية

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