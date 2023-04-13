جامعة العريش تُشارك في ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس "معًا نلتقي"

شاركت جامعة العريش محافظة شمال سيناء، في ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس " معًا نلتقي" بمركز إعداد القادة بحلوان، والذي أقيم برعاية من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة محاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية ، والاهتمام ببناء الوعى وإعداد جيل من الكوادر الشبابية من أعضاء هيئة التدريس لنقل تلك الخبرات للطلاب، باعتبارهم خير سفير للجامعات المصرية.

وقد مثل الجامعة في فعاليات الملتقي الدكتور محمد أحمد السيد، والدكتور محمد سيد أحمد، والدكتورة نشوي كامل الشعراوي، والدكتور أحمد فيصل، والدكتورة نجلاء فرج السيد، والدكتورة راندا يسري السيد.

التطرف الأخلاقي:

و قدم وفد جامعة عرض تقديمي عن الرؤية الاستراتيجية لتعزيز النفوذ المكاني للجامعات في التنوير الثقافي، والحد من التطرف الأخلاقي، وهذا العرض ممثلًا لخمس جامعات (العريش، المنصورة، أسيوط. الأقصر، الأزهر).

حاضر خلال فعاليات الملتقى نخبة من رواد الفكر السياسي والاجتماعي منهم اللواء أركان حرب سمير فرج أحد أبطال حرب أكتوبر، وأحد القامات التي كانت لها دور كبير في إثراء الحياة السياسية والعسكرية ، والذي تحدث عن اتجاهات ودوائر الأمن القومي والعلاقات المصرية الخارجية.

من جانبه.. أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الملتقى جاء للتوعية بما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات قومية كبير لتحقيق خُطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، انطلاقًا من الدور الحيوي والمحوري لشباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .

وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية ببناء الوعي، وإعداد جيل من الكوادر الشبابية مؤهل بالعلم والمعرفة.

