راغو الكسول.. ضمن سلسلة الأطفال بالهيئة السورية للكتاب

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، ضمن سلسلة "أطفالنا - علوم"، قصة (راغو الكسول)، تأليف: فيديا برادان، ترجمة: تانيا حريب، رسوم: روهيت كيلكار.

وضمن سلسلة "أطفالنا - إبداعات"، قصة (الذئب في بيت الكلاب)، تأليف: إيفان أندريفيتش كريلوف، ترجمها بتصرف: حسين سنبلي، رسوم: أحمد حاج أحمد؛ وكانت الهيئة العامة السورية للكتاب قد نشرتهما في وقت سابق بصيغة إلكترونية.

كما صدر أيضا ، بصيغة ورقية، وضمن سلسلة "أطفالنا - قصة"، قصة (مغامرة اكتشاف الكنز)، تأليف: ماهر الشدايدة، رسوم: رامي الأشهب.

وضمن سلسلة "أطفالنا - أطفال مبدعون"، قصة (الفيلة وأصدقاؤها)، ترجمة: الطفل آسر أسامة عبد الله، رسوم: الطفلة رفيف ماهر أبو الخير؛ وكانت الهيئة العامة السورية للكتاب قد نشرتهما في وقت سابق بصيغة إلكترونية.

صدر حديثاً، بصيغة ورقية، وضمن سلسلة "مكتبة الطفولة"، قصة (نورا الصغيرة والعجل)، حكاية شعبية روسية، حررها: م. بولاتوف، ترجمة: د. هاشم حمادي، رسوم: سوسن مغمومة.

وكانت الهيئة العامة السورية للكتاب قد نشرتها في وقت سابق بصيغة إلكترونية.