ارتفاع حصيلة غرقى مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 25 قتيلا

قال مسؤول أمني لرويترز، اليوم الخميس، إن خفر السواحل التونسي انتشل 15 جثة أخرى لمهاجرين ليرتفع عدد القتلى جراء غرق سفينة قبالة تونس إلى 25.



وكان قد غرق قارب خشبي يحمل نحو 110 مهاجرين أمس الأربعاء قبالة سواحل مدينة صفاقس.

وتمكنت السلطات من إنقاذ 76 شخصا بينما لا يزال الباقون في عداد المفقودين.



وأعلن المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للهجرة أنطونيو فيتورينو أمس الأربعاء أن الربع الأول من العام الحالي شهد أكبر حصيلة لضحايا الهجرة عبر المتوسط منذ 2017.



وقال فيتورينو إن الفترة بين يناير ومارس 2023 شهدت تسجيل أكبر عدد من الضحايا في عمليات الهجرة الغير شرعية.