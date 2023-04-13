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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: البحر الأسود لن يكون أبدا "بحر الناتو"

صدى البلد

أفاد الكرملين الروسي في نبأ عاجل، اليوم الخميس بتصريح جديد ونقلت عدة وكالات عن الكرملين قوله :" البحر الأسود لن يكون أبدا  "بحر الناتو".

تحذيرات عاجلة من الكرملين الروسي بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب

وكان قد حذر الكرملين امس الأربعاء من أن احتمالات تمديد اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب والأسمدة في وقت الحرب من عدة موانئ أوكرانية على البحر الأسود لما بعد 18 مايو  ليست كبيرة لأن الصادرات الروسية من هذا النوع لا تزال تواجه عقبات، حسبما أفادت رويترز.

وذلك بعدما توسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود في يوليو من العام الماضي للمساعدة في مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “لا يمكن أن تقف صفقة على ساق واحدة… بل يجب أن تقف على ساقين، في هذا الصدد، إذا استندنا، بالطبع، على ما يجري اليوم، فإن التوقعات (لتمديدها) ليست كبيرة جدا”.

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