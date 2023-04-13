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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دعم 15 وحدة صحية ضمن حياة كريمة بالشرقية بالتجهيزات الطبية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه تم دعم المراكز الطبية والوحدات الصحية، والتي تم إنشاؤها حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعددهم ١٥ وحدة، بالإدارات الصحية بالحسينية وصان الحجر ومنشأة أبوعمر، بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لتوفير خدمات طبية متميزة للمرضي والمواطنين بها.

 

أضاف وكيل وزارة الصحة بأنه تم استلام ٦٠ جهاز أوتوكلاف ١٠ لتر تقطير، و ١٥ جهاز اوتوكلاف ٢٣ لتر، و ١٥ جهاز أشعة سونار، و ٦٠ جهاز استنشاق نبيولايز، و ١٥ جهاز رسم قلب، و ٤٥ مولد أكسجين، وغيرها من تجهيزات طب الأسرة، بجانب كشافات الفحص وسماعات نبض الجنين، وتجهيزات أخرى، لتوزيعها على ١٥ منشأة طبية حديثة ضمن المبادرة الرئاسية.

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وأكد الدكتور هشام مسعود بأن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتاً إلي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد الأولي للاهتمام بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية وغير الطبية بالريف المصري، معرباً أيضاً عن خالص تقديره لمعالي وزير الصحة والسكان، ومعالي محافظ الشرقية. علي دعمهم المتواصل للقطاع الصحي بالمحافظة، والاهتمام بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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