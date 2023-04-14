برلماني يطالب بتفعيل مشروع المثلث الذهبى لزيادة الاحتياطى النقدى

أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، السؤال البرلمانى حول رؤية الحكومة لاستثمار واستغلال المزايا الطبيعية لمصر لتحقيق قيمة مُضافة منها للناتج القومي.

زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي

وقال “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن الثروات التعدينية في مصر لها أهمية كبيرة و ضرورية للتنمية الصناعية والاقتصادية للدولة وتلعب المعادن أهمية كبيرة في صناعات البناء والهندسة والكيماويات وصناعة الحواسيب والسيارات واستخراجها وتعظيم الاستفادة يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة وزيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي.

وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة تفعيل مشروع قانون " المثلث الذهبي" الذي قدمته الحكومة السابقة سنة 2015 و يقضي ببدء أعمال استخراج معدن الذهب في المناطق الواقعة بين القصير وشلاتين وسلاسل البحر الأحمر، معقبا " نشاط الذهب يضيف للموازنة 2 مليار جنيه ونحتاج لتعظيم إيراداته" وبشكل عام استغلال موارد الثروة المعدنية التي تملكها الدولة في صحرائها.