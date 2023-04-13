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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 دول مجاورة لأفغانستان: واشنطن سبب ما يحدث في كابول من توترات مستمرة

صدى البلد

  حمل وزراء خارجية الدول الأربع المجاورة لأفغانستان الولايات المتحدة مسؤولية ما يحدث في أفغانستان من توترات مستمرة وفوضى، داعين واشنطن لتحمل المسؤوليات الناتجة عن الكثير من الملفات الشائكة والتوترات القائمة في العلاقات الدولية.
جاء ذلك وفقا لبيان مشترك ؛عقب اجتماع لوزراء خارجية روسيا والصين وباكستان وإيران في سمرقند اليوم /الخميس/، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية .

ودعا وزراء خارجية الدول الأربع المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان، إضافة إلى رفع السلطات الأفغانية القيود المفروضة على النساء والأقليات القومية، وتشكيل حكومة شاملة، واتخاذ السلطات الأفغانية إجراءات واضحة لمكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن المؤتمر الوزاري لدول الجوار لأفغانستان في سمرقند يسعى إلى بحث الخطوات الرامية لتعزيز التسوية السياسية الأفغانية واستقرار الأوضاع في أفغانستان.
 

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