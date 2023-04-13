محتجون يشعلون النار في مقر لويس فيتون بباريس.. صور

اندلعت النيران في مقر لويس فيتون بالعاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، بعد اقتحامه من طرف عشرات المحتجين، باعتباره "رمزا للرأسمالية".

ويصادف اليوم، الخميس، اليوم الثاني عشر للتعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، ويأتي في أعقاب قرار المجلس الدستوري بشأن مطابقة النص.

وقد تم التخطيط للتجمعات الاحتجاجية في كل أنحاء البلاد.

ودعت النقابات العمالية في فرنسا مرة أخرى إلى إضرابات ومسيرات، اليوم الخميس، ضد تعديل الرئيس إيمانويل ماكرون نظام المعاشات التقاعدية.

وتتوقع السلطات أن يشارك ما بين 400 ألف و600 ألف شخص في اليوم الـ12 من الاحتجاجات على مستوى البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

ومن المقرر نشر 11 ألفاً و500 شرطي، 4200 منهم في باريس.

ومن المتوقع أن يعلن المجلس الدستوري غداً، الجمعة، نتيجة مراجعة اقتراح التعديل، ويمكنه إلغاء التعديل جزئياً أو كلياً أو إعلانه دستورياً.