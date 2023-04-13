المملكة المتحدة تعزز دعمها لأوكرانيا والدول منخفضة الدخل

قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت إن المملكة المتحدة مستعدة لتقديم 500 مليون دولار إضافية في قروض مضمونة من المملكة المتحدة لأوكرانيا، ما رفع المبلغ الإجمالي الذي تعهدت به المملكة المتحدة لدعم أوكرانيا إلى 6.5 مليار جنيه إسترليني.

جاء هذا التعهد خلال مشاركة هانت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، إلى جانب بعض وزراء مالية الدول الداعمة لأوكرانيا، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

ووفقا للبيان، ستساعد هذه الأموال الجديدة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية لأوكرانيا بما في ذلك تغطية تكاليف الخدمات الحكومية الحيوية، مثل إدارة المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى دعم الأوكرانيين الأكثر ضعفا.

كما خصص هانت مبلغا إضافيا قدره 670 مليون دولار للحد من الفقر ودفع النمو، متجاوزا الالتزامات السابقة لتعزيز الدعم المالي للدول النامية من خلال صندوق النقد الدولي الاستئماني للنمو والحد من الفقر.

وبهذا التعهد، تكون المملكة المتحدة أوفت بالالتزام الذي قطعته خلال رئاستها لمجموعة السبع بتقديم تمويل بمليارات الدولارات لمكافحة الفقر وتعزيز النمو.

ويرفع هذا التمويل الإجمالي الذي قدمته المملكة المتحدة إلى الصندوق الاستئماني إلى 2 مليار دولار، ويأتي جنبا إلى جنب مع تسليم المملكة المتحدة تعهدا بقيمة 3.3 مليار دولار إلى صندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، والذي يوفر تمويلا ميسورا طويل الأجل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ وأمن الطاقة والتأهب للأوبئة.