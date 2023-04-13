بعد فوزه بالدورة الرمضانية.. تكريم فريق كرة القدم بالقابضة للمطارات

كرم المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فريق كرة القدم بالشركة لفوزه ببطولة الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني للكرة الخماسية، والمقامة تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران على ملاعب نادي إيروسبورت.

وكان فريق القابضة للمطارات قد فاز على فريق شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في المبارة النهائية بالبطولة والتي أقيمت تحت إشراف طاقم تحكيمي دولي بهدفين مقابل هدف.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس خلال استقباله للجهاز الفني واللاعبين والقائمين على النشاط الرياضي بالشركة برئاسة الملاح خالد الالفي مساعد رئيس مجلس الإدارة والمشرف علي فريق كرة القدم والمحاسب عبد ربه الأشول ومحمد عثمان سكرتير عام اللجنة الفريق وجميع العاملين بهذا النجاح و أثني علي الجهود المخلصة التي يقوم بها فريق كرة القدم الخماسي باستمرار مشددأ علي أهمية ممارسة الرياضة للعاملين للتمتع بنمط حياة صحي وفي ختام اللقاء تم تقديم شهادات تقدير و التقاط الصور التذكارية مع الفريق.

ويضم فريق الشركة القابضة للمطارات كلا من: حسن علي مدير فني واللاعبين محمد أحمد عبد اللطيف ومحمد سيد عثمان ومحمد حسن عبد الصادق ومحمد عبد المحسن محمد ومحمود عبد الباسط الصادق ومحمود محمد السيد وحمد صالح علي واحمد حمدي جمعة وجودة السيد جودة ومحمد سمير السيد وإسلام السيد عبد الحميد.