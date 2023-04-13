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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| نيسان سنترا 2024 وأوبل هاتشباك 2023الآن في مصر.. كوارث إهمال تغيير فلتر زيت .. مواصفات مرسيدس مايباخ GLS 600 الجديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تنتمي سيارة BMW 520i e28 موديل 1983 إلي الفئة الخامسة من مجموعة السيارات البافارية الكلاسيكية، وتنتمي سيارة BMW 520i e28 إلي فئة السيارات السيدان.

تنتمي سيارة نيسان سنترا الألمانية موديل 2024 الي فئة السيارات السيدان العائلية ذات الحجم الكبير، وقد تم طرح سيارة نيسان سنترا موديل 2024 في السوق المحلي، ولكن ظهرت نيسان سنترا داخل مصر بفئة واحدة كـ موديل 2024.

يقدم صانع السيارات الألماني الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023 بداخل سوق السيارات المصري، وتتنوع إصدارات شركة أوبل داخل السوق المصري للسيارات ما بين فئة السيارات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، وتشتهر سيارات أوبل الألمانية في مصر بفضل اعتماديتها العالية.

تقدم سيارات MG  الصينية في مصر موديل 2022 الجديد بالعديد من الفئات والمميزات، ومنها فئة السيدان والهاتشباك، والكروس أوفر، ونالت سيارات الصانع الصيني في مصر علي مكانة كبيرة لدي المواطنين بفضل تصميمها العصري والأنيق، وبفضل مميزاتها التي تتماشي مع فئتها السعرية .

فلتر زيت السيارة يساعد على إزالة التلوث من زيت المحرك، حيث يمكن أن تتراكم تلك الملوثات مع مرور الوقت، ما يؤدي الي حدوث مشاكل كبيرة بالمحرك، ويعتبر فلتر زيت المحرك النظيف مهمًّا لأنه يحافظ علي نظافة زيت المحرك، لأنه اذا ترك زيت المحرك بدون تصفية لفترة زمنية كبيرة، فيصبح مشبع بجزيئات صلبة صغيرة يمكنها أن تترسب الي المحرك، ومن هنا تبدأ مشكلات المحرك من خلال تدمير أسطح التحمل في المحرك.

النظارات الشمسية الآن أصبحت ملحق ضروري يوصى به الأطباء للحفاظ على صحة العينين خصوصا أثناء القيادة، حيث انه في الماضي كانت النظارات الشمسية عبارة عن رمز للأناقة، ولكن الأن أصبحت النظارة الشمسية أمر مهم لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية.

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن سياراتها الفاخرة الجديدة مرسيدس  Maybach GLS 600.

أنتجت سيارة بي إم دبليو  XM موديل 2023 من قبل قسم M  التابع لشركة السيارات البافارية، وتنتمي سيارة BMW XM الي فئة السيارات الكروس أوفر الفاخرة، بالإضافة الي أن سيارة BMW XM هي سيارة هجينية كهربائية، وسيارة الثانية BMW XM  موديل 2023 تم تطويرها بالكامل بواسطة قسم M  بعد طراز M1  الذى تم تطويره في عام 1978.

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