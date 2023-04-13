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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سحورك عندنا.. سلطة الجبنة بزيت الزيتون والبيض المدحرج

صدى البلد

إذا كنتي تبحثين عن سحور مختلف في رمضان نقدم لكي سحور لذيذ وبسيطة من سلطة الجبنة بزيت الزيتون والبيض المدحرج.

 

طريقة عمل سلطة الجبنة بزيت الزيتون

سلطة الجبنة بزيت الزيتون من الوصفات الخفيفة على المعدة ولها العديد من الفوائد، ويمكن عملها للسحور في البيت بطريقة سهلة سريعة، وإليكم طريقة عمل سلطة الجبنة بزيت الزيتون.

مدة التحضير: 10 دقائق
تكفي: 5 أشخاص

مقادير سلطة الجبنة بزيت الزيتون

½ كيلو جبنة قريش
1 كوب طماطم مكعبات صغيرة
½ كوب فلفل ألوان مكعبات صغيرة
½ كوب جزر مبشور
1 كوب خيار مكعبات صغيرة
¼ كوب زيتون أخضر شرائح
زيت زيتون

طريقة عمل سلطة الجبنة بزيت الزيتون

- توضع الجبنة في بولة ويضاف لها الطماطم وتقلب.
- يضاف الجزر والفلفل الالوان ويقلب مع الجبنة.
- يضاف الزيتون الأخضر والخيار ويقلب.
- يضاف زيت الزيتون ويقلب.
- تزين الجبنة بحبة البركة وتقدم.

وكل يوم وصغة صحية بزيت الزيتون  

 

البيض المدحرج  

 

مقادير بيض مدحرج

6 بيضات كبيرة.
3 ملاعق كبيرة (38 جم) زبدة في درجة حرارة الغرفة.
2 ملعقة صغيرة (10 جم) كركم.
ملعقة صغيرة (5 جم) ملح. 
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) فلفل أسود مطحون.
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) كمون مطحون.

طريقة عمل بيض مدحرج

 اسلقي البيض على نار متوسطة، واتركيه حتى ينضج.
في وعاء كبير، ضعي الكمون والكركم والفلفل الأسود والملح، وقلبي جيدًا. 
اتركي البيض يبرد تمامًا، ثم قشريه،
ثم ضعي البيض في خليط البهارات وقلبيه حتى يُغطى تمامًا بالبهارات.
على نار متوسطة، أذيبي الزبدة تمامًا، ثم ضعي البيض،
وقلبيه لمدة 4 – 5 دقائق، حتى يُصبح لون البيض ذهبيًا من جميع الجهات. 

 

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