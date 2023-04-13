قومي المرأة بأسوان ينظم جلسة دوار بقرى حياة كريمة في إدفو وكوم أمبو

أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة في أسوان على مواصلة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتعاون مع الوحدات المحلية والقروية .

تنمية الأسرة المصرية

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تم تنظيم عدد 53 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 2650 من السيدات والرجال والشباب والأطفال بقرى ونجوع الكلح غرب والبصيلية والوسطى ووادي عبادي الرضوانية والمحاميد والإيمان والشهامة والصعايدة والرمادي بحري وقبلي والسباعية والنصراب والدقاديق والشراونة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى العباسية والسبيل قبلى وكوم أمبو قبلى والعرب والبصالي و 7 قبلي بمركز كوم أمبو .

وأشارت هدى مصطفى أأن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، مضيفة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية تم تنظيم أمسيات فنية بقريتى الخرازة بإدفو والأحمدية بكوم أمبو شملت تقديم العديد من عروض الفنون الشعبية والفقرات الترفيهية وفرق الإنشاد الدينى التى إستهدفت مختلف الفئات العمرية من الأهالى والمواطنين.

أنشطة متنوعة

وكانت قد عقدت اللجنة التنسيقية للسكان الإجتماع الدورى لها برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان ، وبحضور يحيى أحمد مدير فرع المجلس القومي للسكان ، وباقى أعضاء اللجنة من مديرى ومسئولى المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للمرأة والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة والتضامن الإجتماعى والقوى العاملة والأوقاف والكنيسة ، وأيضاً هيئات تعليم الكبار وتنمية بحيرة السد العالى ، بالإضافة وحدات حماية الطفولة والسكان وتكافؤ الفرص وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار الجهود المبذولة للتعامل مع القضية السكانية ومواجهة تحدياتها .